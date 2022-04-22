Тинькофф решил сменить бренд

«Компания давно готовилась к этому шагу, и последние события сделали это решение еще более актуальным», — говорится в сообщении компании.

В 2022 году Тинькофф решил провести ребрендинг и отказаться от старого бренда. Об этом сообщил официальный Telegram-канал банка.

«Компания давно готовилась к этому шагу, и последние события сделали это решение еще более актуальным», — говорится в сообщении.

Отмечается, что банк «перерос» первоначальный смысл «именного» бренда. В сообщении подчеркивается, что Тинькофф — второй частный банк страны по числу активных розничных клиентов.

«Мы делаем новый шаг и двигаемся дальше: ради счастья 20 миллионов своих клиентов мы принимаем решение оставить бренд Тинькофф для истории и продолжаем развивать лучшие финансовые продукты и сервисы на российском рынке под новым ярким брендом», — говорится в сообщении.