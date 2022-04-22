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Рязанский священник прокомментировал ситуацию с нанесением символов спецоперации на куличи
По словам Арсения Вилкова, это делает изделия «просто кексом».

Руководитель информационно-аналитического отдела Рязанской епархии Арсений Вилков прокомментировал ситуацию с нанесением символов спецоперации на Украине на пасхальные куличи. Об этом написали «Рязанские новости».

По словам священника, нанесение нецерковной символики делает кулич «просто кексом».

«Пасхальный кулич — это символ Пасхи. Это образ особого Хлеба — Артоса, который в Пасху освящается и символизирует Воскресшего Христа. Соответственно этот хлеб может иметь символику только церковную, только пасхальную», — отметил Арсений Вилков.

Тем временем, в Шадринске Курганской области в магазине «Чайка» в продаже появились куличи с буквой Z вместо надписей «Христос воскрес». По информации читателей портала 45.ru, такое изделие стоит 190 рублей. Это дешевле привычных пасхальных куличей с яйцами и зайцами.

Хлебобулочная продукция засветилась и в telegram-канале Ксении Собчак. «Уверена, на пасхальных яйцах в этом году появятся танки», — написала телеведущая и блогер в сообщении.

Напомним, ранее рязанский священник Дмитрий Фетисов возмутился продажей «освященных» куличей в частной пекарне «Эмиль Бонте». Исполнительный директор сети пекарен прокомментировал ситуацию. А рязанская епархия опровергла возможность освящения куличей в пекарне.