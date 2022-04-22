Рязанская область отправила для фермеров Донбасса семена овощей

На логистический пункт Ростова-на-Дону доставили 20 килограммов семян капусты, огурцов, кабачков, моркови, свеклы и томатов.

Рязанская область отправила для фермеров Донбасса семена овощей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В четверг, 21 апреля 20 килограмм семян доставили курьером на логистическую базу в Ростов-на-Дону. Посевной материал белокочанной капусты, репчатого лука, моркови, огурцов, кабачков, столовой свеклы и томатов отправили для личных подсобных хозяйств Луганской и Донецкой народной республик.

Уточняется, что в одном килограмме семян капусты содержится 250-300 тысяч единиц посевного материала.