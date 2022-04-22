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Рязанская область будет развивать отношения с Индией в областях туризма и киноиндустрии
Губернатор Николай Любимов подвел итоги международной бизнес-миссии Рязанской области в Индии. Он заявил, что планируется увеличить объемы торговли с индийскими компаниями минимум в два раза.

Губернатор Николай Любимов подвел итоги международной бизнес-миссии Рязанской области в Индии. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Любимов отметил, что предполагается развивать торговые отношения со страной в нескольких сферах: фармацевтика, туризм, киноиндустрия, медицинское оборудование, сельское хозяйство, водоочистка и строительство. Также стороны обсудили предложения по съемкам фильмов индийскими продюсерами с использованием ландшафтов Рязанского региона.

Губернатор заявил, что планируется увеличить объемы торговли с индийскими компаниями минимум в два раза.

«Мы получили обнадеживающие отзывы индийских предпринимателей, которые тоже выступили с новаторскими предложениями», — сказал Любимов.