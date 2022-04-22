Рязанцы пожаловались на разбитую дорогу между Ласковым и Деулиным

«Постоянно пишем жалобы на состояние дорожного полотна дороги Ласково-Деулино, никаких мер не предпринимают ни власти, ни обслуживающая организация», — сообщили местные жители.