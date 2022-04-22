Рязанцы пожаловались на разбитую дорогу между Ласковым и Деулиным
«Постоянно пишем жалобы на состояние дорожного полотна дороги Ласково-Деулино, никаких мер не предпринимают ни власти, ни обслуживающая организация», — сообщили местные жители.
Рязанцы пожаловались на разбитую дорогу между населенными пунктами Ласково и Деулино. Об этом РЗН. инфо сообщили жители Деулина.
«Постоянно пишем жалобы на состояние дорожного полотна дороги Ласково-Деулино, никаких мер не предпринимают ни власти, ни обслуживающая организация», — сообщили местные жители.
Собеседники отметили, что проблема не решается уже долгое время.