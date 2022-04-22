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Рязанцы попросили вернуть муниципальный транспорт в поселки Мирный и Соколовку
На личном приеме жители попросили вернуть муниципальный транспорт в поселки Мирный и Соколовка.

Мэр Рязани Елена Сорокина в формате видеосвязи провела личный прием граждан. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

На личном приеме жители попросили вернуть муниципальный транспорт в поселки Мирный и Соколовка.

Елена Сорокина поручила направить разработчикам транспортной модели пожелания рязанцев.

Напомним, в Рязани разработают транспортную модель города.