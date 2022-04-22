Рязанцы попросили вернуть муниципальный транспорт в поселки Мирный и Соколовку
На личном приеме жители попросили вернуть муниципальный транспорт в поселки Мирный и Соколовка.
Мэр Рязани Елена Сорокина в формате видеосвязи провела личный прием граждан. Об этом сообщил
На личном приеме жители попросили вернуть муниципальный транспорт в поселки Мирный и Соколовка.
Елена Сорокина поручила направить разработчикам транспортной модели пожелания рязанцев.
Напомним, в Рязани разработают транспортную модель города.