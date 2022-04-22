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Рязанцу под видом игровых приставок продали кирпичи
За три коробки он отдал 250 тысяч рублей.

В Рязани мужчине под видом игровых приставок продали кирпичи. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Рязанец обратился в полицию. Он рассказал, что увидел на специальном сайте игровую приставку. Он позвонил продавцу, чтобы узнать характеристики товара. Тот рассказал, что приставка стоит дорого из-за того, что она новая. Для подтверждения он предоставил фотографии закрытых и опломбированных коробок с логотипом бренда.

Мужчина решил купить несколько приставок: одну он планировал оставить себе, а две — подарить знакомым. Покупатель и продавец встретились. Рязанцу передали три коробки за 250 тысяч рублей. Когда он вернулся домой, внутри он обнаружил кирпичи.

При помощи специальных технических мероприятий полицейские установили личность, нашли и задержали 33-летнего рязанца.

По предварительным данным, мошенник обратил внимание на повышенный спрос на консоли и решил этим воспользоваться. Из-за рубежа он заказал пустые коробки, за каждую отдал по тысяче рублей. Он запаковал в них кирпичи, а также сымитировал нетронутые пломбы.

На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.