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РусГидро провело день донора

В Москве прошел четырнадцатый день донора РусГидро. Всего сотрудники сдали 45,5 литра крови.

Мероприятие состоялось в пятницу, 22 апреля.

Весенняя волонтерская акция традиционно проходит на предприятиях энергохолдинга в течение всего апреля в регионах. В московском офисе РусГидро день донора проводится, начиная с 2014 года, дважды в год: весной и осенью. 22 апреля более ста работников московских офисов РусГидро сдали кровь. Это стало одним из самых высоких результатов за все годы проведения акции.

Также в пятницу день донора состоялся на Новосибирской и Камской ГЭС. Ранее в апреле акции проведены в Красноярскэнергосбыте, Сахаэнерго, на Жигулевской, Хабаровской ТЭЦ-3, в Хабаровской и Приморской генерации ДГК и др. В ближайшие дни к ним присоединятся исполнительный аппарат ДГК, Благовещенская ТЭЦ, ВНИИГ имени Б. Е. Веденеева.

РусГидро поддерживает участие работников в социальных волонтерских проектах и активно развивает благотворительное движение. Компания регулярно проводит дни донора, ярмарки и акции по сбору средств для экстренно нуждающихся, развивает корпоративное волонтерство.