Рогозин предложил отказаться от системы GPS

В качестве альтернативы глава «Роскосмоса» предложил оборудование ГЛОНАСС.

Генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил отказаться от системы GPS. Об этом написал в своем telegram-канале .

По его словам, в пятницу, 22 апреля, представители корпорации направят технические предложения по замене системы оборудованием ГЛОНАСС. Рогозин отмечает, что оно также может принимать сигнал от китайской навигационной системы «Бэйдоу».

Ранее СМИ сообщали о том, что Росавиация порекомендовала перевозчикам готовиться к полетам без GPS.