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Рогозин предложил отказаться от системы GPS
В качестве альтернативы глава «Роскосмоса» предложил оборудование ГЛОНАСС.

Генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил отказаться от системы GPS. Об этом написал в своем telegram-канале.

По его словам, в пятницу, 22 апреля, представители корпорации направят технические предложения по замене системы оборудованием ГЛОНАСС. Рогозин отмечает, что оно также может принимать сигнал от китайской навигационной системы «Бэйдоу».

Ранее СМИ сообщали о том, что Росавиация порекомендовала перевозчикам готовиться к полетам без GPS.