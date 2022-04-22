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Разлив Оки под Рязанью сняли с высоты птичьего полета
Автор видео назвал разлив «рязанским морем».

Разлив Оки под Рязанью сняли с высоты птичьего полета. Видео опубликовал на своей странице рязанец Андрей Доронин в пятницу, 22 апреля.

Автор видео назвал разлив «рязанским морем». Кадры сняты в районе Дядькова. На них можно увидеть Солотчинский мост, многоэтажки в районе ТЦ «Глобус», а также поселок Шумашь.

«Раз в два… три года природа нас радует настоящими водными просторами прямо у Рязани! Для жителей это настоящий праздник, так как больших водоемов рядом с Рязанью нет. Многие семьи в вечернее время после работы с удовольствием выбираются из города и наслаждаются видами весеннего половодья! Посмотрите и вы! Наслаждайтесь!» — написал автор видео.