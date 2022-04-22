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Производитель пива «Клинское» и Bud уйдет с российского рынка
Международная пивоваренная корпорация Anheuser-Busch InBev сообщила, что готова продать свой бизнес в России турецкому партнеру и уйти с рынка.

Производитель пива «Клинское» и Bud уйдет с российского рынка. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на пресс-релиз компании.

Крупнейшая международная пивоваренная корпорация Anheuser-Busch InBev (AB InBev) сообщила, что готова продать свой бизнес в России турецкому партнеру Anadolu Efes. После этого компания уйдет из России.

Корпорация прекратит инвестиции в российское предприятие, из-за чего потеряет в первом квартале 2022 года 1,1 млрд долларов. Сообщается, что на территории России будет отозвана лицензия на производство и продажу пива Bud.

Также корпорация заявила, что продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине.

Ранее об уходе из России объявили Carlsberg и Heineken.