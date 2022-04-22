По итогам бизнес-миссии в Индию в маршрутную карту мобильного шоу-рума продукции рязанского региона включен Нью-Дели

В течение трех дней делегация под руководством губернатора Николая Любимова провела порядка двух десятков встреч и переговоров с официальными лицами государственных и общественных ведомств Мумбаи и Нью-Дели.

Организация шоу-рума продукции рязанских производителей в Нью-Дели стала одной из договоренностей, достигнутых по итогам работы бизнес-миссии Рязанской области в Индии. В течение трех дней делегация под руководством губернатора Николая Любимова провела порядка двух десятков встреч и переговоров с официальными лицами государственных и общественных ведомств Мумбаи и Нью-Дели, их российских представительств в обоих городах, а также с руководителями коммерческих предприятий с целью дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества, поиска вариантов инвестиционного партнерства, укрепления торгово-экономического баланса между рязанским регионом и округами Республики Индия.

«Поездка была очень насыщенная, у меня и у зампреда правительства Артема Никитина встречи следовали одна за другой. Много B2B-переговоров у предпринимателей, которые приехали в составе бизнес-миссии», — сказал глава региона Николай Любимов, подводя итоги деловой поездки.

По его словам, именно предельно насыщенная повестка приводит к максимальным результатам.

«Мы спрессовано, очень быстро, активно работали. Договорились и об организации работы в Нью-Дели нашего шоу-рума в конце этого года, и о проведении уже в мае реверсной бизнес-миссии индийских компаний в наш регион».

В том числе рязанская делегация возвращается домой с рядом договоренностей о поставках индийской продукции в Рязанскую область, и что особенно важно — по словам Николая Любимова, — об организации на нашей территории совместных мероприятий. «Прежде всего это касается фармацевтической промышленности, строительных материалов, производства сельскохозяйственной продукции. В частности, индийские компании заинтересованы в строительстве маслоперерабатывающего завода, в производстве подсолнечного масла в рязанском регионе, потому что у нас есть для этого и сырье, и хорошие урожаи наших южных соседей — Тамбовской и Липецкой областей». Также Николай Любимов отметил перспективы по строительству молокоперерабатывающего завода, чтобы обеспечить рязанским производителям сбыт сырья на переработку в своем регионе.

По словам губернатора, полностью цель бизнес-миссии будет достигнута, «когда мы увидим индийские предприятия и контракты наших предпринимателей. В целом же программа бизнес-миссии выполнена и даже перевыполнена. Мы провели гораздо больше встреч, чем планировали. Переговоры были действительно очень продуктивными, конкретными, без воды, что называется. Презентовали наши возможности и предложения и предпринимателям конкретных округов Индии, и широкому кругу индийского бизнеса на встречах в торгово-промышленных палатах, как в Мумбаи, так и Нью-Дели. Считаю, что мы очень достойно представили Рязанскую область, наши условия, условия поддержки бизнеса, наши предприятия. Нас узнали и нас услышали, что и сделало возможным достичь конкретных договоренностей. Прежде всего в экономике, в развитии бизнеса.

Индия заинтересованна сотрудничать с нами, и этот успех нам предстоит развивать. Это очень важно для нас, особенно в нынешних непростых экономических условиях», — заявил глава региона.

В августе этого года на «Форум Древних городов» по приглашению губернатора собираются приехать гости из Индии. Встречная просьба индийской стороны — организовать участие рязанских творческих коллективов и спортсменов в разного рода мероприятиях в Индии, по словам Николая Любимова, получит необходимую поддержку.