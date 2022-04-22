На крейсере «Москва» погиб один военнослужащий, 27 пропали без вести

В Минобороны отметили, что остальные 396 человек были эвакуированы.

На крейсере «Москва», где произошел пожар, погиб один военнослужащий. 27 членов экипажа пропали без вести, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве отметили, что остальные 396 человек были эвакуированы.

Пожар на крейсере произошел 13 апреля. Экипаж попытался потушить возгорание, но безрезультатно.

«В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести», — говорится в сообщении.

Отмечается, что остальные 396 членов экипажа были эвакуированы. Напомним, крейсер затонул при буксировке.