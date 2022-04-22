Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 23
12°
Вск, 24
15°
Пнд, 25
13°
ЦБ USD 73.51 -1.49 23/04
ЦБ EUR 80.02 -1.2 23/04
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
Затопит ли весеннее половодье Рязанскую область?
Рассказываем, насколько большой в этом году разлив Оки,...
21 апреля 2022 17:11
7 609
Пять способов подготовить стол к Пасхе
Заодно расскажем, сколько в этом году вы потратите на п...
21 апреля 2022 11:54
1 766
Книги про книги: 10 удивительных историй из книжных магазинов
В апреле в сети книжных магазинов «Читай-город» проходи...
20 апреля 19:43
1 729
В Рязани на площади Победы открылась пасхальная ярмарка
На ней можно приобрести фермерские продукты, рязанские...
19 апреля 18:34
4 381
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
На крейсере «Москва» погиб один военнослужащий, 27 пропали без вести
В Минобороны отметили, что остальные 396 человек были эвакуированы.

На крейсере «Москва», где произошел пожар, погиб один военнослужащий. 27 членов экипажа пропали без вести, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве отметили, что остальные 396 человек были эвакуированы.

Пожар на крейсере произошел 13 апреля. Экипаж попытался потушить возгорание, но безрезультатно.

«В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести», — говорится в сообщении.

Отмечается, что остальные 396 членов экипажа были эвакуированы. Напомним, крейсер затонул при буксировке.