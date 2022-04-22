Любимов подписал договор о сотрудничестве с белорусским сельхозпредприятием

Соглашение заключили в пятницу, 22 апреля.

Николай Любимов подписал договор о сотрудничестве с белорусским сельхозпредприятием «Гомсельмаш». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Соглашение заключили в пятницу, 22 апреля.

Согласно документу, в регионе пройдут мероприятия по развитию агропромышленного комплекса. Рязанским производителям поставят спецтехнику. В частности, в область с 2022 по 2025 годы привезут комбайны в разных комплектациях, опрыскиватели, почвообрабатывающую технику, сеялки, жатки и подборщики, а также узлы, агрегаты, запасные части, используемые при проведении работ на технике «Гомсельмаш».

Губернатор Николай Любимов отметил, что документ сделает сотрудничество с компанией «Гомсельмаш» более эффективным. В частности, это поможет укрепить парк сельхозтехники региона. «Соглашение свидетельствует о готовности совместными усилиями решать важнейшие задачи, которые стоят перед агропромышленным комплексом. Рязанские аграрии сегодня демонстрируют достойнейшие результаты. Мы со своей стороны стараемся оказывать максимальную помощь сельхозпредприятиям, сделать так, чтобы меры поддержки были для них доступными и применимыми. В обновлении парка машин тоже помогаем. Сотрудничество с „Гомсельмашем“, уверен, сделает эту поддержку более эффективной», — сказал глава региона.

Николай Любимов подчеркнул, что дальнейший рост производственных показателей — одна из основных задач региона, для чего есть потенциал, ресурсы и возможности. «Рады, что „Гомсельмаш“ станет нам в этом надежным партнером. Мы дорожим деловыми связями с белорусскими коллегами, которые вместе с нами смогут работать над развитием сельского хозяйства, экономики региона. Это соглашение поможет сделать наше взаимодействие более качественным и оперативным, позволит обеспечить потребности аграриев, ускорить процесс приобретения и доставки сельхозмашин и оборудования, запасных частей в хозяйствах. Они сейчас, в период посевной кампании, очень нужны», — заявил губернатор.

Генеральный директор ОАО «Гомсельмаш» Александр Новиков поблагодарил за поддержку правительство Рязанской области и АО «Росагролизинг»