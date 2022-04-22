Из-за аварии на Московском шоссе образовалась крупная пробка
Авария произошла в пятницу, 22 апреля, на пересечении Московского шоссе и Приокского путепровода.
Из-за аварии на Московском шоссе образовалась крупная пробка. Фото ДТП выложили очевидцы в группе «
Авария произошла в пятницу, 22 апреля, на пересечении Московского шоссе и Приокского путепровода. Очевидцы сообщили, что движение со стороны Москвы сильно затруднено.
По данным сервиса «Яндекс.Карты» пробки в районе аварии достигли семи баллов.
Подробности уточняются.