И.о. командующего войсками ЦВО назвал цели России на второй фазе спецоперации

Основной целью операции назвали освобождение Донбасса.

И.о. командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Рустам Миннекаев рассказал о целях России на второй фазе операции. Его слова приводит РИА Новости .

Миннекаев сообщил, что одной из задач российской армии является «установление полного контроля над Донбассом и южной Украиной».

По его словам, это позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым.

Напомним, 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Как заявило Минобороны, по состоянию на 25 марта выполнены основные задачи первого этапа: снизили боевой потенциал Украины. Основной целью операции назвали освобождение Донбасса.