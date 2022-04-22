Глава «Россети Центр» обсудил с губернатором Белгородской области развитие электросетевого комплекса

Основной темой обсуждения стало развитие и модернизации сетевого комплекса региона, итоги отопительного сезона.

21 апреля генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провели рабочую встречу.

Основной темой обсуждения стало развитие и модернизации сетевого комплекса региона, итоги отопительного сезона.

Игорь Маковский отметил, что зимний максимум нагрузок прошел в области достаточно устойчиво. Энергетики постарались сделать все возможное для надежного электроснабжения потребителей в этот период. На подготовку к зиме, развитие и модернизацию сетей региона было направлено в 2021 году 2,9 млрд рублей. За год построено и реконструировано 490 км линий электропередачи 0,4-110 кВ, в эксплуатацию введено 52 МВА трансформаторных мощностей.

В текущем году реализация проектов, направленных на повышение надежности электроснабжения и качества жизни белгородцев, будет продолжена. Особое внимание — сетям наружного освещения в населенных пунктах области.

«Мы достаточно плодотворно сотрудничаем с ПАО „Россети Центр“ на территории региона. Россети зарекомендовали себя как надежный партнер, который готов браться за самые амбициозные совместные проекты. Уверен, что будем и дальше сотрудничать на благо Белгородской области», — отметил глава региона Вячеслав Гладков.

«Россети Центр» уделяет особое внимание устойчивому электроснабжению промышленных производств, социальных объектов и интенсивно развивающихся городских и сельских территорий. Главная наша цель — обеспечить надежность и качество электроснабжения потребителей, а также создать возможности для реализации важных инфраструктурных проектов, необходимых для социально-экономического развития области", — отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.