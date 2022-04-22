Финляндия подаст заявку на членство в НАТО в ближайшие недели

О решении финские политики сообщили Швеции.

В ближайшие недели Финляндия подаст заявку на членство в НАТО. Об этом заявил зампредседателя Комитета по иностранным делам финского парламента, бывший глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя, передает РИА Новости .

Отмечается, что финские и шведские политики обсудили вопрос в четверг, 21 апреля.

Туомиоя сообщил, что Финляндия отправит заявку на членство в НАТО весной. По его словам, это произойдет «в ближайшие недели».

«Я сказал это независимо от того, считаю ли я это хорошим или плохим делом», — сказал он.

Он отметил, что считает важным сообщить о решении шведам.

Ранее Дмитрий Медведев сообщил о мерах в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО.