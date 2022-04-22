Для беженцев из ДНР и ЛНР открыли круглосуточную горячую линию
Номер горячей линии — 8-800-100-12-60 (цифра 6 в голосовом меню).
По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина открыта круглосуточная горячая линия для беженцев, прибывающих в Россию из ДНР, ЛНР, а также Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
Номер горячей линии — 8-800-100-12-60 (цифра 6 в голосовом меню).
Отмечается, что беженцы смогут получить по номеру консультацию и содействие в вопросах проживания, трудоустройства, получения выплат, медобеспечения, образования, приобретения гражданства и других.
Также беженцы могут обратиться в информационный центр в соцсетях: