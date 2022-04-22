Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 22
Сбт, 23
12°
Вск, 24
15°
ЦБ USD 73.51 -1.49 23/04
ЦБ EUR 80.02 -1.2 23/04
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
Затопит ли весеннее половодье Рязанскую область?
Рассказываем, насколько большой в этом году разлив Оки,...
Вчера 17:11
7 400
Пять способов подготовить стол к Пасхе
Заодно расскажем, сколько в этом году вы потратите на п...
Вчера 11:54
1 678
Книги про книги: 10 удивительных историй из книжных магазинов
В апреле в сети книжных магазинов «Читай-город» проходи...
20 апреля 19:43
1 656
В Рязани на площади Победы открылась пасхальная ярмарка
На ней можно приобрести фермерские продукты, рязанские...
19 апреля 18:34
4 309
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Для беженцев из ДНР и ЛНР открыли круглосуточную горячую линию
Номер горячей линии — 8-800-100-12-60 (цифра 6 в голосовом меню).

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина открыта круглосуточная горячая линия для беженцев, прибывающих в Россию из ДНР, ЛНР, а также Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Номер горячей линии — 8-800-100-12-60 (цифра 6 в голосовом меню).

Отмечается, что беженцы смогут получить по номеру консультацию и содействие в вопросах проживания, трудоустройства, получения выплат, медобеспечения, образования, приобретения гражданства и других.

Также беженцы могут обратиться в информационный центр в соцсетях:

Сотрудники проанализируют вопросы и обращения и будут докладывать о них председателю С. К. России.