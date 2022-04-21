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Вблизи рязанского завода обнаружили труп мужчины, который был в розыске с прошлого года
Труп мужчины нашли во вторник, 19 апреля, примерно в 16.05.

Вблизи рязанского завода обнаружили труп мужчины, который был в розыске с прошлого года. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщила «КП-Рязань».

Труп мужчины нашли во вторник, 19 апреля, примерно в 16.05. Его тело с признаками гнилостных изменений обнаружили в районе завода «Центролит».

Следователи установили, что погибший — местный житель 1968 года рождения. Его искали с декабря 2021 года. Явных признаков насильственной смерти не обнаружено.

По данному факту Железнодорожный МСО С. К. России по региону проводит доследственную проверку. Причины и обстоятельства гибели предстоит определить.