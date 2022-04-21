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В Рязанском районе остановили нетрезвого 37-летнего водителя на «ВАЗе»
Нарушителя поймали на 208-м километре автодороги М-5 «Урал».

В Рязанском районе поймали 37-летнего нетрезвого водителя. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Нарушителя поймали на 208-м километре автодороги М-5 «Урал». 37-летнего мужчину на автомобиле «ВАЗ» остановил экипаж ГИБДД. Госавтоинспекторы заподозрили, что рязанец нетрезв. Это же показал алкотестер — 0,529 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчину отстранили от управления автомобилем. На него составили административный протокол. Теперь нарушителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.