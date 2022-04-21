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В Рязанской области появятся телята «из пробирки»
Программа станет продолжением проекта «Генетическая оценка стада», который реализуют на одном из крупных животноводческих хозяйств области.

В Рязанской области появятся телята «из пробирки». Об этом пишет газета «Рязанские ведомости».

Министр сельского хозяйства и продовольствия Борис Шемякин рассказал на своем публичном отчете, что животные, полученные методом ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), появятся в регионе в сентябре 2022 года. Задачу поставил губернатор Николай Любимов.

Выведенные таким образом телята будут обладать необходимым генетическим потенциалом.

Шемякин сообщил, что деньги на реализацию программы взяли из освобожденных средств на покупку коров за границей. Министр уточнил, что в настоящее время в Рязанской области более 60% животных являются племенными.

Программа станет продолжением проекта «Генетическая оценка стада», который реализуют на одном из крупных животноводческих хозяйств области.

«У нас в регионе есть все предпосылки, чтобы занять нишу в торговле племенными животными в России, обеспечив племенными животными не только себя, но и соседние регионы», — заявил Шемякин.