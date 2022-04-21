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В Рязанской области 22 апреля ожидается дождь и +13 градусов
Ранее рязанцам рассказали о потеплении в выходные.

В Рязанской области 22 апреля ожидается дождь и +13 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В пятницу, 22 апреля, на территории Рязанской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер восточного и северо-восточного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ночью ожидается температура воздуха +1,+6 градусов, днем — от +8 до +13 градусов.

Напомним, ранее рязанцам рассказали о потеплении в выходные.