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В Рязани школу возле спорткомплекса «Спартак» планируют сделать трехэтажной
Уже выполнены предпроектные работы и получено предпроектное решение по строительству учебного здания на 100 тысяч рублей.

В Рязани школу возле спорткомплекса «Спартак» планируют сделать трехэтажной. Об этом стало известно на заседании по землепользованию и градостроительству гордумы в четверг, 21 апреля.

На заседании отметили, уже выполнены предпроектные работы и получено предпроектное решение по строительству учебного здания на 100 тысяч рублей.

Учебное заведение планируют построить по индивидуальному проекту, так как «конфигурация участка сложная и потребуется изменение рельефа».

Напомним, что депутаты решили выделить из муниципального бюджета 100 тысяч рублей на проектно-изыскательские работы, связанные с возведением школы на 600 мест в районе спорткомплекса «Спартак» — на месте бывшей ледовой арены в квартале, ограниченном улицами Маяковского и Свободы.