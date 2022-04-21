Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 21
Птн, 22
Сбт, 23
10°
ЦБ USD 77.08 -1.95 21/04
ЦБ EUR 83.27 -2.7 21/04
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
Пять способов подготовить стол к Пасхе
Заодно расскажем, сколько в этом году вы потратите на п...
37 минут назад
102
Книги про книги: 10 удивительных историй из книжных магазинов
В апреле в сети книжных магазинов «Читай-город» проходи...
Вчера 19:43
681
В Рязани на площади Победы открылась пасхальная ярмарка
На ней можно приобрести фермерские продукты, рязанские...
19 апреля 2022 18:34
3 230
Стоит ли брать недвижимость в ипотеку во время санкций
С 28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку до 20% г...
12 апреля 15:44
6 299
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани родственникам погибшего на Украине командира роты Алексея Курганова вручили «Золотую звезду»
Алексей Курганов погиб в марте 2022 года во время спецоперации на Украине.

В Рязани в зале РГВВДКУ имени Маргелова (РГВВДКУ) прошла церемония вручения «Золотой звезды» родственникам погибшего командира разведывательной роты Рязанского парашютно-десантного полка Тульского соединения Воздушно-десантных войск гвардии капитана Алексея Курганова. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

В Минобороны России отметили, что Алексей Курганов погиб в марте 2022 года во время спецоперации на Украине. Заместитель председателя Совета ветеранов Воздушно-десантных войск генерал-лейтенант Сергей Кудинов вручил супруге Героя знак особого внимания и отличия — медаль «Золотая звезда».

«Алексей до последнего своего вздоха оставался настоящим десантником, верным присяге, своему народу и своей стране», — сказал Кудинов.

Всего звания Героя России посмертно присвоили троим офицерам, погибшим во время спецоперации. Двое из них — выпускники РГВВДКУ.