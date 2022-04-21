В Рязани родственникам погибшего на Украине командира роты Алексея Курганова вручили «Золотую звезду»

Алексей Курганов погиб в марте 2022 года во время спецоперации на Украине.

В Рязани в зале РГВВДКУ имени Маргелова (РГВВДКУ) прошла церемония вручения «Золотой звезды» родственникам погибшего командира разведывательной роты Рязанского парашютно-десантного полка Тульского соединения Воздушно-десантных войск гвардии капитана Алексея Курганова. Об этом сообщил телеканал « Звезда ».

В Минобороны России отметили, что Алексей Курганов погиб в марте 2022 года во время спецоперации на Украине. Заместитель председателя Совета ветеранов Воздушно-десантных войск генерал-лейтенант Сергей Кудинов вручил супруге Героя знак особого внимания и отличия — медаль «Золотая звезда».

«Алексей до последнего своего вздоха оставался настоящим десантником, верным присяге, своему народу и своей стране», — сказал Кудинов.

Всего звания Героя России посмертно присвоили троим офицерам, погибшим во время спецоперации. Двое из них — выпускники РГВВДКУ.