В Рязани при гордуме планируют создать молодежный парламент

В состав этого совещательного органа войдут граждане от 14 до 35 лет. Всего на добровольных началах смогут работать 40 человек.

В Рязани при гордуме планируют создать молодежный парламент. Этот вопрос в четверг, 21 апреля, депутаты обсудили на заседании комитета по регламенту гордумы.

Планируется, что в состав этого совещательного органа войдут граждане от 14 до 35 лет. Всего на добровольных началах смогут работать 40 человек.

Формировать молодежный парламент планируют по представлению депутатских объединений в гордуме пропорционально количеству депутатов, которые входят в данное объединение. Депутаты, не входящие в такие объединения, смогут делегировать одного кандидата.

Результаты деятельности молодежного парламента будут ежегодно публиковать на сайте гордумы.

Окончательное решение примут на заседании гордумы.