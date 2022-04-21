В Рязани при гордуме планируют создать молодежный парламент
В состав этого совещательного органа войдут граждане от 14 до 35 лет. Всего на добровольных началах смогут работать 40 человек.
В Рязани при гордуме планируют создать молодежный парламент. Этот вопрос в четверг, 21 апреля, депутаты обсудили на заседании комитета по регламенту гордумы.
Планируется, что в состав этого совещательного органа войдут граждане от 14 до 35 лет. Всего на добровольных началах смогут работать 40 человек.
Формировать молодежный парламент планируют по представлению депутатских объединений в гордуме пропорционально количеству депутатов, которые входят в данное объединение. Депутаты, не входящие в такие объединения, смогут делегировать одного кандидата.
Результаты деятельности молодежного парламента будут ежегодно публиковать на сайте гордумы.
Окончательное решение примут на заседании гордумы.