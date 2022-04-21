В Рязани не поддержали стерилизацию собак, которые не подлежат племенному разведению

Дополнение к Федеральному закону № 498 обсуждают во всех регионах. Ожидается, что мера поможет снизить число безнадзорных животных.

В среду, 20 апреля, на заседании комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции рязанской гордумы рассмотрели вопрос обязательной стерилизации домашних собак, которые не подлежат племенному разведению. Об этом пишет « МедиаРязань ».

Дополнение к Федеральному закону № 498 обсуждают во всех регионах. Ожидается, что мера поможет снизить число безнадзорных животных. Тема включает не только обязательную стерилизацию домашних собак, если они не подлежат племенному разведению, но и чипизацию собак и кошек и составление единого реестра, а также ужесточение ответственности за нарушения по содержанию домашних животных.

У депутатов вызвал споры вопрос стерилизации. В итоге участники обсуждения не поддержали предложение.