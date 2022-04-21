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В Рязани монументы и прилегающие к ним территории привели в порядок
Дирекция благоустройства провела косметический ремонт некоторых монументов, починила ограждения, убралась и озеленила территории.

В Рязани почистили памятники и прилегающие к ним территории ко Дню Победы. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщила пресс-служба мэрии.

Также сообщается, что дирекция благоустройства провела косметический ремонт некоторых монументов, починила ограждения, убралась и озеленила территории.

Накануне, 20 апреля, заместитель главы администрации Борис Ясинский проконтролировал работы на одном из центральных монументальных комплексов — у Вечного огня на площади Победы. На территории привели в порядок плитку и покрасили мемориальные доски.

Работы уже завершены у памятников В. Ф. Маргелову, Федору Полетаеву, Советско-Польскому братству по оружию, погибшим в Великой Отечественной войне в поселке Карцево, Белякову в Дягилево и другие.

Работы продолжаются.