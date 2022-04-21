В Рязани монументы и прилегающие к ним территории привели в порядок

В Рязани почистили памятники и прилегающие к ним территории ко Дню Победы. Об этом в четверг, 21 апреля,
Также сообщается, что дирекция благоустройства провела косметический ремонт некоторых монументов, починила ограждения, убралась и озеленила территории.
Накануне, 20 апреля, заместитель главы администрации Борис Ясинский проконтролировал работы на одном из центральных монументальных комплексов — у Вечного огня на площади Победы. На территории привели в порядок плитку и покрасили мемориальные доски.
Работы уже завершены у памятников
Работы продолжаются.