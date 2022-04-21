В Рязани 44-летний мужчина пытался убить жену «розочкой» от бутылки

Инцидент произошел на улице Великанова.

Рязанские полицейские предотвратили бытовой конфликт на улице Великова. Подробности в четверг, 21 апреля, привела пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступило сообщение, что на улице Великанова начался бытовой конфликт. На место прибыли правоохранители и задержали 44-летнего мужчину.

Выяснилось, что между ним и его 46-летней супругой произошел конфликт. В ходе него он разбил бутылку «розочкой» и угрожал жене расправой. Полицейские изъяли опасный предмет и доставили злоумышленника в отдел.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Ему грозит наказание в виде двух лет лишения свободы.