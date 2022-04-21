В России оштрафовали Google за распространение фейков на YouTube
Поводом для этого послужила публикация нескольких видеороликов, которые содержат недостоверные сведения о потерях В. С. России в ходе военной спецоперации на Украине.
В России Google пригрозили штрафом за распространение фейков на YouTube. Соответствующий протокол Роскомнадзора поступил в суд,
Американской компании грозит штраф в четыре миллиона рублей за фейки на видеохостинге YouTube. В частности, поводом для составления протокола послужила публикация нескольких видеороликов, которые содержат недостоверные сведения
«В суд поступил протокол Роскомнадзора, составленный в отношении Google по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Неудаление запрещенной в РФ информации»)", — говорится в сообщении.