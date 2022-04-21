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В РГАТУ прошло совещание молодых ученых аграрных вузов
На одной площадке встретились представители Белгородского, Воронежского, Орловского аграрных университетов, РГАУ-МСХА имени Тимирязева, Ивановской и Костромской ГСХА, Московской ветеринарной академии имени Скрябина и другие.

В среду, 20 апреля, в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева прошло совещание советов молодых ученых и специалистов аграрных вузов Центрального федерального округа.

На одной площадке встретились представители Белгородского, Воронежского, Орловского аграрных университетов, РГАУ-МСХА имени Тимирязева, Ивановской и Костромской ГСХА, Московской ветеринарной академии имени Скрябина и другие.

Открыл совещание ректор Рязанского агроуниверситета Александр Шемякин: «Мы понимаем, что одна из ключевых задач университета — поиск истины, получение экспертных, специализированных, теоретических знаний посредством исследований и передача их результатов обществу. Ведущая роль в этом отводится молодым ученым, и именно вы должны быть движителем научного прогресса». Он также отметил, что происходящие сегодня организационные изменения в научной сфере отвечают вызовам времени.

Председатель всероссийского совета молодых ученых и специалистов аграрных образовательных и научных учреждений Кирилл Свирежев отметил, что благодаря мероприятию у большого числа научных работников аграрной направленности есть возможность общаться, обмениваться опытом, развивать межвузовское и междисциплинарное взаимодействие.

На совещании молодые ученые обменялись накопленным опытом по междисциплинарному взаимодействию участия в реализации федеральных грантов в области науки, форумных кампаниях и популяризации аграрной науки России, обсудили подходы к работе с талантливой молодежью и ее привлечение к научной деятельности, обозначили ключевые аспекты и определили перспективы развития сотрудничества молодых ученых в сфере АПК. Докладчики не раз отмечали, что будущее отечественной науки зависит от вовлеченности и успешности молодых специалистов в научно-исследовательской деятельности.