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В освобожденных районах Харьковской области может пройти референдум
Ганчев отметил, что решение о проведении примут, когда вся территория будет денацифицирована и освобождена.

Глава временной гражданской администрации освобожденной территории Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что после стабилизации ситуации может пройти референдум или опрос о политическом будущем региона. Об этом передает РИА Новости.

Ганчев отметил, что решение о проведении примут, когда вся территория будет денацифицирована и освобождена. По его словам, у населения прижился термин «новая Украина». Он объяснил, что термин не политический. Ганчев объяснил, что люди используют выражение «та Украина» для описания страны, которая была до операции.

«Население, это даже не мои слова, это говорят те люди, которые живут, они хотят жить в какой-то другой для себя Украине, свободной от всего того, что они видели последние 8 лет», — отметил он.