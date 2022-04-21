В Москве вручили награды отличившимся во время спецоперации на Украине

Медали вручили сотрудникам, которые предотвратили несколько нападений на войсковые колонны и избежали потерь личного состава, а также за высокие показатели в служебно-боевой деятельности.

В Москве вручили награды сотрудникам, отличившимся в ходе спецоперации на Украине. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщила пресс-служба Росгвардии.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» вручил директор федеральной службы войск нацгвардии Виктор Золотов. Их получили подполковники полиции, которые предотвратили несколько нападений на войсковые колонны и избежали потерь личного состава, а также за высокие показатели в служебно-боевой деятельности.

«Глава Росгвардии подчеркнул, что благодаря нашим воинам-освободителям налаживается мирная жизнь. Тысячи стариков, женщин и детей покидают подвалы и укрытия, снова открываются школы и детские сады. Люди на освобожденных территориях начинают улыбаться и чувствуют себя в безопасности», — отметили в ведомстве.

После награждения центральному музею войск нацгвардии передали трофейные флаги националистических формирований, захваченные в ходе специальной военной операции на Украине.