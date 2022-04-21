В Москве электричка зажала ногу женщине и протащила несколько метров

Инцидент произошел на станции Ярославского железнодорожного вокзала.

В Москве электричка протащила женщину несколько метров. Кадры в четверг, 21 апреля, опубликовал telegram-канал «Плохие новости 18+".

Инцидент произошел на станции Ярославского железнодорожного вокзала. Женщина выходила из электрички, как в этот момент ее ногу зажало дверьми. Очевидцы попытались ей помочь, но им не удалось.

Поезд тронулся и провез пострадавшую по перрону. Позже ее нашли на путях. В настоящее время женщина находится в больнице.