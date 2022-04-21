В Курской области за госизмену осудили бывшего подполковника полиции

Он передавал СБУ секретные сведения, составляющие гостайну.

В Курской области за госизмену осудили бывшего полицейского. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщила пресс-служба судов и управления судебного департамента региона в telegram-канале.

Установлено, что 22 июня 2020 года сотрудники ФСБ задержали начальник ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрия Борзенкова. Он передавал СБУ секретные сведения, составляющие гостайну. Мужчину уволили. Суд заключил его под стражу.

Борзенкова признали виновным. Курский суд назначил ему 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 200 тысяч рублей, а также ограничение свободы на год с лишением специального звания «подполковник полиции».

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.