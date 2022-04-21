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В Крыму предотвратили теракт
У террориста дома нашли самодельную взрывчатку, схему закладки бомбы, экстремистскую литературу, флаг и листовки батальона «Крым».

ФСБ сообщила, что в Симферополе задержали сторонника террористической группировки «Исламское государство"*. Об этом передает РИА Новости.

Отмечается, что мужчина хотел подорвать железнодорожные пути по указанию главарей крымско-татарского исламского добровольческого батальона «Крым», который участвует в боевых действиях против Вооруженных сил России на Украине.

Дома у злоумышленника нашли боеприпасы, схему закладки бомбы, экстремистскую литературу, флаг и листовки батальона «Крым».

Возбуждено уголовное дело.

* Террористическая организация, запрещена в России