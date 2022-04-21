В Крыму предотвратили теракт
У террориста дома нашли самодельную взрывчатку, схему закладки бомбы, экстремистскую литературу, флаг и листовки батальона «Крым».
ФСБ сообщила, что в Симферополе задержали сторонника террористической группировки «Исламское государство"*. Об этом передает
Отмечается, что мужчина хотел подорвать железнодорожные пути по указанию главарей крымско-татарского исламского добровольческого батальона «Крым», который участвует в боевых действиях против Вооруженных сил России на Украине.
Дома у злоумышленника нашли боеприпасы, схему закладки бомбы, экстремистскую литературу, флаг и листовки батальона «Крым».
Возбуждено уголовное дело.
* Террористическая организация, запрещена в России