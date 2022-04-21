В Кальном остановили пьяного водителя на Kia

Уходя от погони, водитель повредил две припаркованных машины.

В Кальном остановили пьяного водителя на Kia. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

На улице Кальной полицейские заметили молодых людей, которые что-то искали в кустах. Увидев оперативников, молодых люди сели в Kia Spectra и попытались скрыться. Их догнали и задержали. Наркотических веществ у мужчин не нашли.

При общении с 28-летним водителем полицейские заметили характерные признаки алкогольного опьянения: неуверенную походку и запах алкоголя изо рта.

Кроме этого, уходя от погони, водитель повредил две припаркованных машины.

От медосвидетельствования мужчина отказался. На него составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

Водителю грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительских «прав» на срок от полутора до двух лет.