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В Дагестане трое подростков погибли в опрокинувшейся в реку машине
В машине было пять подростков. За рулем машины Mercedes Benz был 17-летний местный житель без «прав». Он не справился с управлением и автомобиль съехал с дороги.

В селе Султан-Янги-Юрт Кизилюртовского района Дагестана трое подростков погибли в машине, опрокинувшейся в реку. Об этом сообщил Telegram-канал управления МВД Дагестана.

В машине было пять подростков. За рулем машины Mercedes Benz был 17-летний местный житель без «прав». Он не справился с управлением и автомобиль съехал с дороги.

Трое пассажиров Mercedes 16-17 лет, также проживавшие в Султан-Янги-Юрте, скончались на месте происшествия. Отмечается, что в автомобиле всего было пять человек.

Обстоятельства выясняет полиция.