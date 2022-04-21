В Дагестане трое подростков погибли в опрокинувшейся в реку машине

В машине было пять подростков. За рулем машины Mercedes Benz был 17-летний местный житель без «прав». Он не справился с управлением и автомобиль съехал с дороги.

В селе Султан-Янги-Юрт Кизилюртовского района Дагестана трое подростков погибли в машине, опрокинувшейся в реку. Об этом сообщил Telegram-канал управления МВД Дагестана.

В машине было пять подростков. За рулем машины Mercedes Benz был 17-летний местный житель без «прав». Он не справился с управлением и автомобиль съехал с дороги.

Трое пассажиров Mercedes 16-17 лет, также проживавшие в Султан-Янги-Юрте, скончались на месте происшествия. Отмечается, что в автомобиле всего было пять человек.

Обстоятельства выясняет полиция.