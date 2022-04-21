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В Бурятии подростки избили сверстницу, подожгли ей волосы и затушили окурки о лицо и руки
Уголовное дело возбудили по пункту г части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего»).

В Бурятии подростки избили сверстницу, подожгли ей волосы и затушили окурки о лицо и руки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СУ СКР.

19 апреля в больницу Улан-Удэ обратилась 15-летняя девочка с многочисленными ушибами и ожогами на лице и теле. Следователи выяснили, что ее избили 17-летняя студентка колледжа и ее 15-летняя знакомая.

18 апреля 2022 года потерпевшая встретила девушек в микрорайоне «Кирзавод». С одной из них у девочки были неприязненные отношения. Подростки отвели ее на территорию промышленной базы, где избили девочку, сняли с нее верхнюю одежду и порвали. После этого их спугнул случайный прохожий. Далее потерпевшую привели в заброшенную квартиру, где продолжили избивать. Девушки сняли с жертвы нижнее белье, связали руки, после чего стали поджигать волосы на голове зажигалкой и тушить окурки об ее лицо и руки.

После этого подростки отвели девочку на остановку и скрылись. Прохожий помог ей добраться до дома — вызвал такси и отдал свою одежду.

Уголовное дело возбудили по пункту г части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего»). 17-летней студентке избрали меру пресечения в виде передачи под присмотр родителей. Ее 15-летняя знакомая еще не достигла возраста уголовной ответственности.