Специалисты «Рязаньэнерго» в очередной раз оказали помощь беженцам из ДНР и ЛНР

Энергетики посетили ПВР на базе детской «Академии единоборств» и передали гуманитарную помощь, которая включала в себя спортивные футболки и брюки, тапочки, детскую молочную смесь.

Специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» продолжают оказывать помощь беженцам из Донецкой и Луганской народных республик, находящихся в пунктах временного размещения.

Энергетики посетили ПВР на базе детской «Академии единоборств» и передали гуманитарную помощь, которая включала в себя спортивные футболки и брюки, тапочки, детскую молочную смесь.

«Мы продолжаем активно оказывать помощь беженцам из ДНР и ЛНР. Как только поступают обращения из пунктов временного размещения, сразу же везем необходимые вещи. Нам важно, чтобы люди, которые оказались в трудной жизненной ситуации, чувствовали поддержку и ни в чем не нуждались, поэтому делаем для этого все возможное», — отметил исполняющий обязанности заместителя генерального директора «Россети Центр и Приволжье» — директора филиала «Рязаньэнерго» Алексей Лопатин.