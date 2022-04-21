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Рязанская больница заявила о ложных сообщениях о минировании с украинских номеров
Сообщения поступали дважды. За ситуацией следит отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Рязанская областная больница имени Семашко сообщила, что в течение полутора месяцев получала ложные сообщения о минировании с украинских телефонных номеров. Информация об этом в четверг, 21 апреля, появилась в группе учреждения.

Сообщается, что сообщения поступали дважды. За ситуацией следит отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

«Администрации больницы сообщает, что подразделения продолжают работать в штатном режиме: проводится госпитализация в стационары, идет амбулаторный прием пациентов в поликлинических отделениях, создан резерв необходимых лекарственных препаратов и расходных материалов. Гарантируем рязанцам и жителям области получение медицинской помощи в полном объеме в нашем лечебном учреждении», — добавили в посте.