Роспотребнадзор: в Рязанской области сохраняются запреты на массовые мероприятия

Ведомство также прокомментировало патриотическую акцию в Песочне.

В Рязанской области сохраняются запреты на массовые мероприятия. Об этом в четверг, 21 апреля, в соцсетях сообщил Роспотребнадзор.

Ведомство также прокомментировало патриотическую акцию в Песочне, на которой собралось около 300 человек.

«Указанная акция проводилась на улице на открытом воздухе с соблюдением мер профилактики новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Напомним, 19 апреля у памятника Скобелеву собралось около 300 человек для участия в акции «ZаРоссию».