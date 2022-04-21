Председатель рязанской облдумы проинспектировал капремонт школы в шиловском поселке

На месте Аркадий Фомин обсудил с представителями администрации, подрядчиком и инициативной группой детали работ. Также во встрече приняли участие дизайнеры из Рязанского политехнического университета. Они разработают проекты оформления фасадов.

Председатель облдумы Аркадий Фомин проинспектировал капремонт школы в поселке Лесной Шиловского района. О результатах в четверг, 21 апреля, он сообщил на личной странице во «Вконтакте».

Рабочая поездка состоялась в рамках депутатского контроля. На месте он обсудил с представителями администрации, подрядчиком и инициативной группой детали работ. Также во встрече приняли участие дизайнеры из Рязанского политехнического университета. Они разработают проекты оформления фасадов.

Ранее на ремонт школы выделили 64 миллиона рублей.

«По смете есть определенные сложности в связи с подорожанием материала и подорожанием работ. Но, надеюсь, что мы вместе выработаем те технические решения, которые нам позволят сэкономить средства, а также, в случае необходимости, в соответствии с законом немного добавить, чтобы подрядчик смог сделать школу качественно и в срок», — рассказал Аркадий Фомин.

Работы планируют сдать к сентябрю этого года.