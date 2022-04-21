«Мусор плавает в Оке». На заседании гордумы раскритиковали уборку Лесопарка

Депутат Сергей Еремин рассказал о неубранных контейнерах около озера Орешек.

В четверг, 21 апреля, на комитете по градостроительству и землепользованию депутаты обсудили неудовлетворительное состояние Лесопарка.

Депутат Сергей Еремин сообщил, что «прогуливался по Лесопарку» до того как территорию подтопило. Еще тогда он заметил, что мусорные контейнеры расположенные около озера Орешек не очистили от мусора.

Еремин отметил, что на 100% уверен, что теперь весь скопившийся мусор плавает в Оке. Также депутат поинтересовался, кто ответственен за уборку территории. Выяснилось, что участок находится в ведении дирекции благоустройства.

На заседании добавили, что необходимо связаться с директором Лесопарка, чтобы он прокомментировал данный вопрос.

Ранее сообщалось, что территорию Орешка и Лесопарка затопило. Из-за паводка парк закрыли для посещения.