Мишустин дал месяц на создание аналога AppStore и Google Play

Мишустин отметил, что App Store и Google Play могут ограничить российским пользователям возможность скачивать приложения.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минцифры создать отечественную систему наподобие AppStore и Google Play. Об этом он заявил во время выступления с отчетом в Госдуме, сообщил сайт правительства России.

Мишустин отметил, что App Store и Google Play могут ограничить российским пользователям возможность скачивать приложения и поручил к 1 июня разработать отечественную экосистему.

«У нас все для этого есть. Есть элементы экосистемы, которые нужно только доработать», — отметил председатель правительства.