Минпромторг: IKEA хочет вернуться на российский рынок

Сделать это планируют после настройки логистики поставок для обеспечения полного ассортимента товаров.

IKEA ищет возможность вернуться на российский рынок. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.

Сделать это планируют после настройки логистики поставок для обеспечения полного ассортимента товаров.

«Им важно, чтобы ассортиментная матрица была наполнена, и сейчас им это делать сложно. Когда компания найдет выход, будет открываться. Тем более IKEA сама строила свои магазины. Бросать их, оставлять кому-то — неэффективный ход», — сказал Евтухов.

По словам замглавы Минпромторга, причиной ухода из России большинства иностранных компаний стали именно проблемы с логистикой и поставки продукции.

Ранее о своем возвращении на российский рынок заявила компания Inditex.