Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 21
Птн, 22
Сбт, 23
10°
ЦБ USD 77.08 -1.95 21/04
ЦБ EUR 83.27 -2.7 21/04
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
Пять способов подготовить стол к Пасхе
Заодно расскажем, сколько в этом году вы потратите на п...
5 часов назад
415
Книги про книги: 10 удивительных историй из книжных магазинов
В апреле в сети книжных магазинов «Читай-город» проходи...
Вчера 19:43
835
В Рязани на площади Победы открылась пасхальная ярмарка
На ней можно приобрести фермерские продукты, рязанские...
19 апреля 2022 18:34
3 445
Стоит ли брать недвижимость в ипотеку во время санкций
С 28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку до 20% г...
12 апреля 15:44
6 441
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Минпромторг: IKEA хочет вернуться на российский рынок
Сделать это планируют после настройки логистики поставок для обеспечения полного ассортимента товаров.

IKEA ищет возможность вернуться на российский рынок. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.

Сделать это планируют после настройки логистики поставок для обеспечения полного ассортимента товаров.

«Им важно, чтобы ассортиментная матрица была наполнена, и сейчас им это делать сложно. Когда компания найдет выход, будет открываться. Тем более IKEA сама строила свои магазины. Бросать их, оставлять кому-то — неэффективный ход», — сказал Евтухов.

По словам замглавы Минпромторга, причиной ухода из России большинства иностранных компаний стали именно проблемы с логистикой и поставки продукции.

Ранее о своем возвращении на российский рынок заявила компания Inditex.