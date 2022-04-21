МИД России: спецоперация завершится, когда будут устранены угрозы из-за освоения Украины НАТО

Об этом рассказал директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук.

Спецоперация завершится, когда будут устранены угрозы из-за освоения Украины НАТО. Об этом ТАСС рассказал директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук.

По словам дипломата, спецоперация идет в соответствии с планом и завершится, когда будут достигнуты все задачи: защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, а также устранение угрозы, исходящей с украинской территории при ее освоении странами НАТО.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».