Мэрия Рязани опубликовала правила поведения во время весеннего половодья. Информацию разместили
Жителям области посоветовали заранее подготовить необходимые при эвакуации вещи — списки документов, ценные вещи, лекарства, запас продуктов и воды. Все это нужно положить в сумку, чтобы ее можно было оперативно взять с собой.
В МЧС рассказали, что оповещение о возможном подтоплении жилых домов происходит с помощью сирен или автомобилей аварийно-спасательной службы, оснащенных громкоговорителями.
После оповещения о паводке рязанцам нужно сделать следующее:
- включить телевизор или радио для прослушивания рекомендаций;
- отключить воду, газ, электричество, погасить огонь в печи;
- собрать необходимые для эвакуации вещи (запас еды и воды, лекарства, документы, теплую одежду);
- укрепить или забить окна и двери нижних этажей дома;
- все ценные вещи и бытовую технику надо перенести на верхние этажи или чердак;
- позаботиться о животных — собак отвязать от цепи;
- приготовить при наличии лодку и спасательное оборудование (жилет, круг, веревка).
Из вещей во время эвакуации надо взять:
- документы в непромокаемом пакете, деньги и банковские карты;
- лекарства;
- трехдневный запас продуктов и воды;
- постельное белье, туалетные принадлежности и средства личной гигиены;
- комплект верхней одежды и обуви.
На затопленной территории нельзя есть продукты, которые соприкасались с водой, пить некипяченую воду, пользоваться намокшими электроприборами, касаться электропроводки, находясь в воде.
Если вы попали в воду во время подтопления надо:
- не паниковать;
- держаться за плавающие предметы, сделать из них плот и забраться на него;
- если ноги не достают дна — снять тяжелую одежду и обувь;
- отталкивать от себя опасные предметы с острыми краями;
- плыть к безопасному участку с учетом течения, двигаясь под углом.
После спада воды нужно остерегаться оборванных проводов, колоды с водой выкачать до полного осушения, пить воду и есть продукты, попавшие в воду, можно только после проверки специалистами Роспотребнадзора, в здании надо открыть все окна и двери, чтобы его просушить.
После того, как вода стала убывать, надо дождаться официального разрешения от уполномоченных органов о том, что можно вернуться в свои жилища.
На период активной фазы паводка будут работать телефоны «горячей линии» (4912) 55-00-42, (4912) 28-23-50.