Мэрия Рязани опубликовала правила поведения во время весеннего половодья

Жителям области рассказали о необходимых при эвакуации вещах, о правилах поведения на воде и после половодья.

Мэрия Рязани опубликовала правила поведения во время весеннего половодья. Информацию разместили на сайте горадминистрации.

Жителям области посоветовали заранее подготовить необходимые при эвакуации вещи — списки документов, ценные вещи, лекарства, запас продуктов и воды. Все это нужно положить в сумку, чтобы ее можно было оперативно взять с собой.

В МЧС рассказали, что оповещение о возможном подтоплении жилых домов происходит с помощью сирен или автомобилей аварийно-спасательной службы, оснащенных громкоговорителями.

После оповещения о паводке рязанцам нужно сделать следующее:

включить телевизор или радио для прослушивания рекомендаций;

отключить воду, газ, электричество, погасить огонь в печи;

собрать необходимые для эвакуации вещи (запас еды и воды, лекарства, документы, теплую одежду);

укрепить или забить окна и двери нижних этажей дома;

все ценные вещи и бытовую технику надо перенести на верхние этажи или чердак;

позаботиться о животных — собак отвязать от цепи;

приготовить при наличии лодку и спасательное оборудование (жилет, круг, веревка).

Из вещей во время эвакуации надо взять:

документы в непромокаемом пакете, деньги и банковские карты;

лекарства;

трехдневный запас продуктов и воды;

постельное белье, туалетные принадлежности и средства личной гигиены;

комплект верхней одежды и обуви.

На затопленной территории нельзя есть продукты, которые соприкасались с водой, пить некипяченую воду, пользоваться намокшими электроприборами, касаться электропроводки, находясь в воде.

Если вы попали в воду во время подтопления надо:

не паниковать;

держаться за плавающие предметы, сделать из них плот и забраться на него;

если ноги не достают дна — снять тяжелую одежду и обувь;

отталкивать от себя опасные предметы с острыми краями;

плыть к безопасному участку с учетом течения, двигаясь под углом.

После спада воды нужно остерегаться оборванных проводов, колоды с водой выкачать до полного осушения, пить воду и есть продукты, попавшие в воду, можно только после проверки специалистами Роспотребнадзора, в здании надо открыть все окна и двери, чтобы его просушить.

После того, как вода стала убывать, надо дождаться официального разрешения от уполномоченных органов о том, что можно вернуться в свои жилища.

На период активной фазы паводка будут работать телефоны «горячей линии» (4912) 55-00-42, (4912) 28-23-50.