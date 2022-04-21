Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 21
Птн, 22
Сбт, 23
12°
ЦБ USD 77.08 -1.95 21/04
ЦБ EUR 83.27 -2.7 21/04
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
Пять способов подготовить стол к Пасхе
Заодно расскажем, сколько в этом году вы потратите на п...
35 минут назад
99
Книги про книги: 10 удивительных историй из книжных магазинов
В апреле в сети книжных магазинов «Читай-город» проходи...
Вчера 19:43
680
В Рязани на площади Победы открылась пасхальная ярмарка
На ней можно приобрести фермерские продукты, рязанские...
19 апреля 2022 18:34
3 230
Стоит ли брать недвижимость в ипотеку во время санкций
С 28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку до 20% г...
12 апреля 15:44
6 299
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Мэрия Рязани опубликовала правила поведения во время весеннего половодья
Жителям области рассказали о необходимых при эвакуации вещах, о правилах поведения на воде и после половодья.

Мэрия Рязани опубликовала правила поведения во время весеннего половодья. Информацию разместили на сайте горадминистрации.

Жителям области посоветовали заранее подготовить необходимые при эвакуации вещи — списки документов, ценные вещи, лекарства, запас продуктов и воды. Все это нужно положить в сумку, чтобы ее можно было оперативно взять с собой.

В МЧС рассказали, что оповещение о возможном подтоплении жилых домов происходит с помощью сирен или автомобилей аварийно-спасательной службы, оснащенных громкоговорителями.

После оповещения о паводке рязанцам нужно сделать следующее:

  • включить телевизор или радио для прослушивания рекомендаций;
  • отключить воду, газ, электричество, погасить огонь в печи;
  • собрать необходимые для эвакуации вещи (запас еды и воды, лекарства, документы, теплую одежду);
  • укрепить или забить окна и двери нижних этажей дома;
  • все ценные вещи и бытовую технику надо перенести на верхние этажи или чердак;
  • позаботиться о животных — собак отвязать от цепи;
  • приготовить при наличии лодку и спасательное оборудование (жилет, круг, веревка).

Из вещей во время эвакуации надо взять:

  • документы в непромокаемом пакете, деньги и банковские карты;
  • лекарства;
  • трехдневный запас продуктов и воды;
  • постельное белье, туалетные принадлежности и средства личной гигиены;
  • комплект верхней одежды и обуви.

На затопленной территории нельзя есть продукты, которые соприкасались с водой, пить некипяченую воду, пользоваться намокшими электроприборами, касаться электропроводки, находясь в воде.

Если вы попали в воду во время подтопления надо:

  • не паниковать;
  • держаться за плавающие предметы, сделать из них плот и забраться на него;
  • если ноги не достают дна — снять тяжелую одежду и обувь;
  • отталкивать от себя опасные предметы с острыми краями;
  • плыть к безопасному участку с учетом течения, двигаясь под углом.

После спада воды нужно остерегаться оборванных проводов, колоды с водой выкачать до полного осушения, пить воду и есть продукты, попавшие в воду, можно только после проверки специалистами Роспотребнадзора, в здании надо открыть все окна и двери, чтобы его просушить.

После того, как вода стала убывать, надо дождаться официального разрешения от уполномоченных органов о том, что можно вернуться в свои жилища.

На период активной фазы паводка будут работать телефоны «горячей линии» (4912) 55-00-42, (4912) 28-23-50.