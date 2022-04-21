Компания Procter & Gamble опровергла информацию об уходе из России

Ранее ряд СМИ написали, что американская компания может покинуть российский рынок из-за западных санкций. Однако в Procter & Gamble опровергли эту информацию.

Procter & Gamble продолжит работу в России. Об этом в четверг, 21 апреля, РИА Новостям сообщила пресс-служба подразделения компании в Восточной Европе.

Ранее ряд СМИ написали, что американская компания может покинуть российский рынок из-за западных санкций. Однако в Procter & Gamble опровергли эту информацию. В компании добавили, что они адаптировали свой бизнес в России и продолжат это делать несмотря на ситуацию.

«Мы уже перестроили нашу операционную деятельность в России, в том числе значительно сократили продуктовый портфель, чтобы сосредоточиться на повседневных товарах первой необходимости для здоровья, гигиены и персонального ухода, прекратили новые капиталовложения и приостановили всю медийную, рекламную и промоактивность», — говорится в сообщении.