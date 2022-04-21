Компания Procter&Gamble допустила уход с российского рынка

Американская компания Procter&Gamble заявила, что может покинуть российский рынок из-за западных санкций.

Компания Procter&Gamble допустила уход с российского рынка. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на агентство Reuters.

Американская компания Procter&Gamble заявила, что может покинуть российский рынок из-за западных санкций.

Компания владеет такими брендами как Always, Gillette, Pampers, Tide, Oral-B и другими.

Сообщается, что в марте 2022 года Procter&Gamble приняла решение приостановить деятельность в России и оставить в стране только «продукты базовой гигиены».

Ранее сообщалось, что итальянская компания Inditex, которая владеет брендами Zara и Bershka планирует вернуться на российский рынок.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».